Сбер запускает банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке

В ближайшие дни 10 банкоматов Сбербанка начнут работать в Луганске, Донецке и Макеевке. Сейчас кредитная организация занимается установкой устройств для обслуживания клиентов.

«В июне мы запустим три полноформатных отделения в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети (в том числе в МФЦ и др.) в городах ДНР и ЛНР», — сказано на сайте банка.

В новых регионах также будут работать 16 мобильных офисов Сбера. Клиентам предложат все основные банковские продукты: вклады, дебетовые и кредитные карты, кредиты, а также предложения для юридических лиц.

До конца 2024 года банк начнет обслуживать жителей Запорожской и Херсонской областей.