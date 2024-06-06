БРИКС будет развивать независимую систему внешних расчетов

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что трудности с внешнеторговыми расчетами привели к поиску альтернативных способов платежей.

«Развитие в БРИКС независимой системы внешнеторговых расчетов, которая была бы выгодной и недорогой, а также не зависела от политических факторов, — первостепенная задача, которая приобретает еще большее значение в свете вступления в объединение новых государств-членов», — сказал Катырин в интервью ТАСС.

Сейчас 85% стран БРИКС в международных расчетах используют национальные валюты. Два года назад этот показатель составлял только 26%. В качестве аналога SWIFT Россия предоставляет свою Систему передачи финансовых сообщений. Похожие механизмы есть и в других странах.

Международные расчеты также планируется вести в цифровых валютах, что власти учитывали при создании платформы цифрового рубля. Ее можно интегрировать с аналогичными иностранными системами.

Состав БРИКС увеличился до 10 стран с населением 3,6 млрд человек. Эти государства покупают больше 40% от мировой добычи нефти, на них проходится около четверти мирового экспорта товаров. К 2050 году суммарный ВВП участников БРИКС превысит 90% от всех ВВП развитых стран.