Ozon запустил новый сервис для финансирования поставщиков

Новая услуга Ozon Факторинга «Деньги за поставки» предназначена для компаний, которые предоставляют своим покупателям товары или услуги с отсрочкой платежа.

С ее помощью поставщики смогут получать средства сразу после отгрузки товаров. Это позволит предпринимателю избежать кассового разрыва и ускорить обороты своей компании. Об этом говорится в пресс-релизе Озона, который есть в распоряжении «Клерка».

При этом быть продавцом на Ozon необязательно. «Деньгами за поставки» может воспользоваться любая компания независимо от размера бизнеса. Услуга подходит не только ретейлерам, но и предпринимателям из сферы электроэнергии, стройматериалов, FMCG и др.

Сказано, что такая услуга позволит получать до 100% от суммы поставки сразу. Деньги можно использовать на любые цели бизнеса.

Максимальная сумма финансирования рассчитывается индивидуально. Оценивается сделка, а не финансовое состояние поставщика.

Минимальный срок отсрочки платежа для покупателя — 15 дней, максимальный — 120. При этом «Деньги за поставки» не создают кредитную нагрузку на компанию и не требуют залога.

Для получения средств не обязательно уведомлять покупателя. Поставщик может выбрать тип факторинга — как с уведомлением, так и без.

Пакет документов минимален: базовый набор и подтверждение поставки. Все оформление происходит онлайн с поддержкой персонального менеджера на всех этапах получения услуги.

После истечения срока отсрочки долг погасится автоматически, когда покупатель выплатит нужную сумму Ozon Факторингу. В зависимости от типа факторинга — с уведомлением покупателя или без — средства переводятся:

на номинальный счет по реквизитам — при закрытом факторинге;

на счет Ozon Факторинга — при открытом.

Ozon Факторинг удержит комиссию. Она рассчитывается индивидуально за фактический срок пользования деньгами. Остаток средств после вычета комиссии переведут поставщику.