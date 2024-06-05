⚡️ Итоги дня: открылся ПМЭФ, старые iPhone уничтожают за 18 секунд, на «Роза Хутор» можно любоваться онлайн, а мошенники раздают крипту в Telegram

Участники ПМЭФ могут увидеть необычные стенды: красного дракона у Альфа-банка, растущие зелень и клубнику у Россельхозбанка, поезд с мороженым у РЖД и огромную пчелу на стенде Башкирии.

На ПМЭФ АвтоВАЗ представил прототип электрической версии Niva Travel. Автомобиль поступит в продажу при условии благоприятной реакции публики.

Apple уничтожает старые iPhone для ускорения их переработки. Теперь старые гаджеты не становятся «донорами» для деталей, роботы их просто «разрывают» на части за 18 секунд.

Ученые из Новосибирска создали устройство для снижения стресса. Оно может нормализовать психическое состояние и снизить уровень стресса за несколько минут через игры, управляемые дыханием. В комплекс входят игры и специально написанные саундтреки.

У «Розы Хутор» появилась виртуальная интерактивная карта. Ее создали в честь 10-летия Зимних Олимпийских Игр в Сочи. Горный курорт первым из российских курортов появился в Roblox. Метавселенная «Роза Хутор» стала доступна пользователям онлайн-платформы 3 июня.

В 2025 году запустят производство представительской питьевой воды в стекле под брендом AURUS. В промышленных масштабах будет выпускаться более 100 млн единиц готовой продукции в год.

Мошенники раздают криптовалюту в Telegram. Злоумышленники отправляют пользователям реферальные или прямые ссылки на ботов в Telegram, обещая начислить виртуальную валюту за выполнение определенных действий. Например, подписаться на каналы или приглашать друзей.

Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Индией запустят в 2024 году.