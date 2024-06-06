Ввели новый отчет для производителей алкоголя и этилового спирта

Производители этилового спирта и алкогольной продукции должны будут отчитаться перед Росалкогольтабакконтролем о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Приказ Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками от 27.05.2024 № 221 утвердил порядок, сроки и формы направления сведений о бенефициарных владельцах, контролирующем лице.

Это касается производителей этилового спирта (кроме из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (кроме винодельческой продукции).

Данные нужно направлять в Росалкогольтабакконтроль.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030.