₽ Заказать рекламу
Отчетность

Ввели новый отчет для производителей алкоголя и этилового спирта

Производители этилового спирта и алкогольной продукции должны будут отчитаться перед Росалкогольтабакконтролем о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Приказ Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками от 27.05.2024 № 221 утвердил порядок, сроки и формы направления сведений о бенефициарных владельцах, контролирующем лице.

Это касается производителей этилового спирта (кроме из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (кроме винодельческой продукции).

Данные нужно направлять в Росалкогольтабакконтроль.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030.

Начать дискуссию

Малый и средний бизнес

80 тысяч предпринимателей справились с тестом на правовую грамотность

Участники правового предпринимательского диктанта успешно ответили на практические вопросы тестов. Организаторы специально включили задания, с которыми сталкивается бизнес ежедневно.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

Не ПМЭФ единым: прошла презентация Кавказского инвестиционного форума

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прошла презентация Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Грозном 15-17 июля.

Регистрация плательщика НПД

Может ли несовершеннолетний стать самозанятым и платить НПД ?

Как быть, если свое дело хочется начать вести, не дожидаясь 18 лет? Например, вести блог и зарабатывать на рекламе в нем, рисовать и продавать картины, заниматься копирайтингом... Есть много вариантов, как подросток может заработать. Вопрос в том, может ли он законно зарегистрироваться плательщиком НПД и что для этого нужно.

Может ли несовершеннолетний стать самозанятым и платить НПД ?

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

Из Москвы в Санкт-Петербург будет ездить новый поезд «Аврора»

Обновленные поезд «Аврора» будет довозить пассажиров в среднем за шесть часов.

Клерк
ГК РФ

Есть акцепт, но нет договора. Когда отношения с контрагентом считаются оформленными, а договор заключенным

Как понять, что договор вступил в силу? Рассказываем, как избежать сотрудничества с недобросовестными контрагентами, даже если на руках нет договора.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
igotosochi
Инвестиции

От 16% до 18%, но ключевая ставка ЦБ уж точно не снизится

В пятницу 7 июня будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором её оставят без изменений с вероятностью от 50 до 70% или поднимут с вероятностью от 30 до 50%. Конечно, бизнесу тяжеловато развиваться в таких условиях, население тоже в печали, ставки по ипотекам конские, да и в целом кредиты дорогие. Это, конечно, не мешает людям их брать.

От 16% до 18%, но ключевая ставка ЦБ уж точно не снизится

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экономика России

ПМЭФ-2024 по показателям деловой активности превысил допандемийный уровень

Площадка готова, по количеству гостей превзошли допандемийный уровень 2019 года. Об этом сообщил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Самозанятые

Налоговики назвали подозрительные признаки в договорах с самозанятыми

Самозанятым следует обратить внимание на системные риски, которые выявляют налоговики.

Отчетность

Ввели новый отчет для производителей алкоголя и этилового спирта

Производители этилового спирта и алкогольной продукции должны будут отчитаться перед Росалкогольтабакконтролем о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Инвестиции

Проголосовать на онлайн-собраниях акционеров стало быстрее

Инвесторы сэкономят время и смогут голосовать на собраниях эмитентов сразу в приложении брокера «ВТБ мои инвестиции».

НДС

Депутат: НДС для МСП упростит работу с крупным бизнесом

Налог на добавленную стоимость для малого и среднего бизнеса упростит работу с крупным бизнесом, уверен глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин.

2
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: открылся ПМЭФ, старые iPhone уничтожают за 18 секунд, на «Роза Хутор» можно любоваться онлайн, а мошенники раздают крипту в Telegram

Подготовили обзор главных событий дня — 5 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1

Разборы законов

1 314
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Фиксированные взносы ИП

Для ИП с 2-хлетним ребенком нет освобождения от фиксированных взносов

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно является ИП, но бизнес-деятельность не ведет, она может не платить фиксированные взносы. Но только до 1,5 лет.

Экспорт

Кабмин смягчит требования к продаже валютной выручки

Экспортеры смогут получить разрешение правительственной комиссии не проводить обязательную продажу валюты как по отдельным контактам, так и в отношении всей суммы.

Малый и средний бизнес

Процесс пошел: 28 тысяч представителей МСП выросли до более высокой категории бизнеса

В крупный бизнес перешли 876 компаний, а 26 тысяч микропредприятий выросли до категории малого бизнеса.

Бесплатно с Зарплата

Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы 

Расчет зарплаты вахтовика — многоэтапная работа с множеством нюансов, которые влияют на итоговый заработок сотрудника. В этом разборе мы на примере разберем все этапы расчета зарплаты при вахтовом методе.

Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы 
Информационные технологии

Искусственный интеллект добрался до программы и выступлений на Петербургском экономическом форуме

Заявлено, что над кратким содержанием сессий ПМЭФ-2024 и итогами выступлений работает искусственный интеллект.

Банки

В Системе быстрых платежей появится возможность вносить наличные через банкомат

Пока что пользоваться СБП можно только из личного кабинета банковского приложения. Центробанк собирается подключить банкоматы к проведению операций по Системе быстрых платежей.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кредитование

Кредитомания: почему мы хотим все и сразу

В современном обществе потребления кредитные продукты стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Желание получить желаемое «здесь и сейчас» заставляет многих людей обращаться к кредитам, порождая феномен, который можно назвать «кредитоманией».

Кредитомания: почему мы хотим все и сразу

Интересные материалы

Маркетплейсы

Росаккредитация: маркетплейсы должны подтверждать качество всех товаров

20 маркетплейсов добровольно участвуют в сертифицировании товаров у Росаккредитации. Это требование хотят сделать обязательным для всех участников рынка.