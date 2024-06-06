Научитесь грамотно и без страха отвечать на требования налоговиков. Приходите завтра на мастер-класс!

Несмотря на постоянные заявления налоговиков о снижении количества направляемых требований, всем очевидно, что они сыпятся, как из рога изобилия. Но всегда ли нужно отвечать на требования налогового органа или можно их проигнорировать?
Эти и многие другие вопросы разберем на мастер-классе «Требования налогового органа: готовим ответ». Он состоится уже завтра, 7 июня в 11:00 мск!
Вы научитесь правильно отвечать на требования ФНС, а также разберетесь, что и в какие сроки представлять и какие требования являются незаконными.
На тренинге рассмотрим:
Как определить, насколько правомерно требование.
Сроки ответа на требования, как правильно их продлевать.
Что имеют право запрашивать налоговики, а что нет.
Правомерно ли запрашивают карточки счетов, анализ счетов, ОСВ.
Техники написания «отказных» ответов на требования налоговых органов, которые используют налоговые консультанты.
Разбираем реальные требования, выбираем правильную тактику ответа, формируем готовые образцы ответов.
Ответственность за неисполнение требований.
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Комментарии5
Вы бы лучше провели тренинг о том как грамотно эти Требования... составлять! Да пригласили бы на него испекторов из ФНС !
Вот это бы была бы большааааая польза!
Мне так думается, что на действительно грамотно составленное Требование и отвечать бы было намного проще. А то читаешь иной раз и понять никак не можеь: чего хоть Требовают?? чё оне ваще хочуть?
А ещё бы их бы научить в каких случаях действительно нужно эти Требования составлять.
Ну вы загнули...., каких инспекторов, они даже не в курсе про отправленные требования, а про то, что в нём, они вообще не причем.
ну а смысл тогда учиться отвечать? Что бы всё было за.... зашибись, отвечать нужно точно в том же стиле как и спрашивают - лишь бы!
А иначе вы просто друг друга не поймёте!
Из той же серии - никогда не наблюдали диалога трезвого с пьяным? Даже если они давнишние закадычные друзья и давно уже прекрасно друг с другом разговаривают всё подряд. Но это когда они в одинаковом состоянии! Когда оба трезвые - прекрасно, когда оба пьяненькие в одной поре - замечательно. Но если вдруг так случилось, что один - уже, а другой - только лишь ещё - "дело труба" полная!
требования по шаблону формирует программа, а не инспектор от руки))
Вы думаете я это не знаю? или в самом полученном Требовании этого не видно?
То что Вы написали - это техническая реализация! Задавал алгоритмы и составлял шаблоны кто? или оно само? Так для алгоритмов и шаблонов тоже бы желательно кого-нить научить надобно!
Или может особо ничего не выдумывать, а следовательно и учиться не надобно, - отвечай тоже лишь бы про что-нить....