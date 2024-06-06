Научитесь грамотно и без страха отвечать на требования налоговиков. Приходите завтра на мастер-класс!

Вместе с экспертом вы поймете, как правильно отвечать на требования ФНС, что и в какие сроки нужно представлять, а также какие запросы могут быть незаконными.

Несмотря на постоянные заявления налоговиков о снижении количества направляемых требований, всем очевидно, что они сыпятся, как из рога изобилия. Но всегда ли нужно отвечать на требования налогового органа или можно их проигнорировать?

Эти и многие другие вопросы разберем на мастер-классе «Требования налогового органа: готовим ответ». Он состоится уже завтра, 7 июня в 11:00 мск!

Вы научитесь правильно отвечать на требования ФНС, а также разберетесь, что и в какие сроки представлять и какие требования являются незаконными.

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На тренинге рассмотрим:

Как определить, насколько правомерно требование.

Сроки ответа на требования, как правильно их продлевать.

Что имеют право запрашивать налоговики, а что нет.

Правомерно ли запрашивают карточки счетов, анализ счетов, ОСВ.

Техники написания «отказных» ответов на требования налоговых органов, которые используют налоговые консультанты.

Разбираем реальные требования, выбираем правильную тактику ответа, формируем готовые образцы ответов.

Ответственность за неисполнение требований.

Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, на которых вы можете задать волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы. Эксперты наглядно покажут, как применять изменения, заполнять отчеты, составлять документы и т. д.

Ничего оплачивать дополнительно не нужно! Нужно только записаться! Все Тренинги входят в подписку Клерк.Премиум🔥. Вне подписки приобрести доступ не получится.

После тренинга вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.