Искусственный интеллект добрался до программы и выступлений на Петербургском экономическом форуме

Заявлено, что над кратким содержанием сессий ПМЭФ-2024 и итогами выступлений работает искусственный интеллект.

Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс, на базе которого с 5 по 8 июня 2024 года проходит Петербургский международный экономический форум, становится обновленным инновационным ресурсом.

В сотрудничестве с ТАСС и отечественной диалоговой AI-модели GigaChat от Сбера в оперативном порядке будет происходить анализ всех сессий и по итогам генерироваться краткое содержание выступлений в рамках ПМЭФ.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Фонда Росконгресс.

Российская разработка Фонда Росконгресс открывает новые возможности для быстрого и удобного доступа к материалам и ключевым событиям форума. Заявлено, что пользователи смогут в доступной и лаконичной форме ознакомиться с основными тезисами, выдвинутыми докладчиками в ходе мероприятия.

Пока сессии начинаются, фонд предложил облако смыслов, сгенерированное на основе деловой программы ПМЭФ. Оно будет меняться каждый день — в зависимости дискуссий и заявлений, которые прозвучат на площадке.