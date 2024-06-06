Не ПМЭФ единым: прошла презентация Кавказского инвестиционного форума

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прошла презентация Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в Грозном 15-17 июля.

В МИДе состоялся брифинг с участием глав и представителей дипмиссий, среди которых Бахрейн, Венесуэла, Иордания, Ирак, Иран, Кувейт, Ливан, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и другие. Поводом стала презентация Кавказского инвестиционного форума как платформы для международного сотрудничества в сфере инвестиций и межкультурных коммуникаций.

Замминистра экономического развития Сергей Назаров отметил, что Кавказский инвестфорум позволит усилить взаимодействие с международными партнерами и привлечь к сотрудничеству новых для реализации совместных проектов.

«Северо-Кавказский федеральный округ имеет огромное геостратегическое значение для нашей страны. Через его территорию проходит значительный грузопоток по важным транспортным артериям, соединяющим нас с другими странами. Мы говорим о таких путях, как Запад-Восток, о новом, развивающемся транспортном коридоре Север-Юг. Помимо этого, Северный Кавказ - стратегически важный для России регион с точки зрения развития приоритетных отраслей, которые сегодня являются ключевыми для экономики СКФО. Это туризм, АПК, сельского хозяйство, промышленность и транспорт», – добавил Назаров.

Организатор форума — Фонд Росконгресс.

В этом году Кавказский инвестиционный форум пройдет в Грозном 15-17 июля.

«Наша главная цель, чтобы Кавказский инвестиционный форум стал площадкой для эффективного взаимодействия государства и бизнеса, для развития инвестиционного потенциала регионов России. Хочу обратить внимание, что Кавказский инвестиционный форум готов предложить безграничные возможности для поиска инвесторов, инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства. В прошлом году в рамках нашего мероприятия было подписано свыше 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей. Надеемся, что в этому году цифры будут еще более внушительными», — сказал замдиректора Росконгресса Владимир Затынайко.

На форуме соберутся ведущие эксперты разных отраслей, лидеры мнений, предприниматели, а также делегации зарубежных стран. Основное внимание будет уделено вопросам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, а также гуманитарной повестке.

Помимо мероприятий основной деловой программы, на площадке Форума впервые состоится торжественная церемония вручения всероссийской инвестиционной премии «Вершина» за вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России по 11 номинациям — в области инноваций, здравоохранения, образования, малого и среднего бизнеса, туризма и сельского хозяйства.

Директор департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрий Биричевский отметил, что трансформация мировой экономики требует гибкой адаптации к изменениям и активного выстраивания альтернативных механизмов международной кооперации. Важную роль в структурной перестройке внешнехозяйственных связей играют российские регионы, входящие в Северо-Кавказский Федеральный округ. Их развитию руководство страны уделяет особое внимание.