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Фиксированные взносы ИП

Для ИП с 2-хлетним ребенком нет освобождения от фиксированных взносов

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно является ИП, но бизнес-деятельность не ведет, она может не платить фиксированные взносы. Но только до 1,5 лет.

Разъяснение по этому вопросу дал Минфин в письме от 31.05.2024 № 03-15-05/50599.

В общем случае ИП платят фиксированные взносы, даже если не ведут деятельность. Но есть периоды, когда взносы платить не надо, если нет деятельности. Эти периоды перечислены в законе о пенсиях –от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

Туда, в частности, включен период ухода за ребенком до 1,5 лет.

Период ухода за ребенком с 1,5 до 3 лет ИП не освобождает от фиксированных взносов.

Чтобы не платить взносы в этот период, надо закрыть ИП.

Полный обзор для ИП по фиксированным взносам за 2024 год — сколько и как платить, как уменьшать налоги – смотрите здесь.

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