Полный обзор для ИП по фиксированным взносам за 2024 год: сколько и как платить, как уменьшать налоги

Фиксированные взносы в 2024 году – 49 500 рублей +1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.

Сколько платить

Страховые взносов ИП в совокупном фиксированном размере на 2024 год составляют 49 500 рублей. Это взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, которые теперь идут в виде единого платежа.

Но военные пенсионеры (ИП, адвокаты, нотариусы) могут не платить часть этих взносов (на ОПС). Они платят только взносы на ОМС (19,8922% от совокупного фиксированного размера), если подадут заявление в ИФНС.

Другой размер взносов установлен для ИП из новых регионов.

Еще есть взносы 1% с дохода, превышающего 300 тыс. рублей.

Смотрите размер взносов в 2024 году в нашей таблице.

Взносы ИП ИП ИП-военные пенсионеры ИП из новых регионов Взнос в совокупном фиксированном размере 49 500 9 486,64 25 200 Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277 571 – – Итого максимальный взнос 49 500 + 277 571 = 327 071 9 486,64 25 200

Подсчет дохода ИП для взносов в 1% зависит от режима налогообложения.

Смотрите в нашей таблице, какой доход учитывать.

Режим налогообложения ИП База для расчета взносов ОСНО Доходы минус расходы по книге учета (декларации 3-НДФЛ) УСН «Доходы» Доходы (выручка) по книге учета (декларации по УСН) УСН «Доходы минус расходы» Доходы минус расходы по книге учета (декларации по УСН) ПСН Потенциальный доход из патента. Реальный доход из книги не имеет значение! ЕСХН Доходы минус расходы по книге учета (декларации по ЕСХН) Главы КФХ 1% не платят!

Пример У ИП на УСН «доходы минус расходы» доходы за 2024 год составили 15 000 000 руб., расходы – 9 000 000 руб. Фиксированные взносы составят: 49 500 + (6 000 000 – 300 000) х 1% = 106 500 руб.

Если ИП зарегистрировался не с начала года, или закрыл бизнес в течение года, он платит не полную сумму взносов (49 500 руб.), а часть в пропорции.

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Когда платить

Фиксированные взносы в обычном, минимальном размере (49 500 руб.) надо уплатить до 31 декабря. Так как 31.12.2024 – выходной день, крайний срок уплаты взносов – 09.01.2025.

Взносы в размере 1% с дохода за 2023 год надо уплатить до 01.07.2025.

Если ИП «закрылся» в течение года, он должен уплатить фиксированные взносы не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета.

Как платить

Фиксированные взносы надо платить в виде единого налогового платежа (ЕНП). В платежке надо указывать КБК ЕНП.

Внимание! В 2023 году можно было платить фиксированные взносы платежкой со статусом 02 и КБК фиксированных взносов. С 2024 года платежки-02 не пройдут.

Платить надо на такие реквизиты:

Номер поля платежного поручения Наименование (поля) реквизита платежного документа Значение 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) 40102810445370000059 16 Получатель Казначейство России (ФНС России) 17 Номер казначейского счета 03100643000000018500 61 ИНН получателя 7727406020 103 КПП получателя 770801001 22 Код (УИП) 0 101 Статус 01 104 КБК 18201061201010000510 105 ОКТМО 0 106 Основание платежа 0 107 Налоговый период 0 108 Номер документа 0 109 Дата документа 0 24 Назначение платежа Единый налоговый платеж

Как уменьшать налог на взносы

Чтобы уменьшать налоги по УСН «доходы» и ПСН, платить взносы не обязательно. Уменьшение идет на фиксированные взносы, подлежащие уплате в текущем году (перенос 31.12 из-за выходных – не в счет).

Фиксированные взносы в совокупном размере за 2024 год (49 500 руб. в общем случае) уменьшают налог только за 2024 год независимо от того, когда они будут уплачены. Взносы 1% с дохода за 2024 год уменьшают налог за 2025 год.

Для взносов 1% за 2023 год ФНС делала исключение, разрешив уменьшать на них не только налог за 2024 год (так прописано в НК), но и налог за 2023 год.

Для взносов 1% за 2024 год такого разрешения нет. Их можно учесть при расчете налога только в 2025 году.

Что касается учета взносов ИП за 2024 год (в том числе, 1%) при УСН «доходы минус расходы», то их включают в расходы в 2024 году, если они уплачены в 2024 году и либо зарезервированы по заявлению, либо находятся на сальдо ЕНС.

Но можно включить их в расходы в 2025 году (по сроку уплаты 09.01.2025 и 01.07.2025), даже если они уплачены в 2024 году, но не зарезервированы.