Как облагаются доходы ИП при переходе с НПД на ОСНО

Критерии однодневок № 17. Высокий уровень риска

Буквально вчера читали акт камеральной проверки за 4-й квартал 2023 года (свеженький, да), где одним из аргументов налоговиков было наличие недостоверного адреса. В момент заключения договора. Как так-то? Это один из самых легко проверяемых признаков.