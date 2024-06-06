Как облагаются доходы ИП при переходе с НПД на ОСНО

Минфин в письме от 31.05.2024 № 03-04-05/50819 разобрал такую ситуацию:
ИП в 2023 году был на НПД и оказал услугу по ремонту авто. Клиент эту услуг тогда не оплатил.
В 2024 году этот ИП переходит на общий режим.
В период применения ОСНО от клиента приходит оплата за услугу, оказанную в период применения НПД.
В этом случае с этого дохода надо платить уже НДФЛ.
Доход от предпринимательской деятельности отражают в составе налоговой базы по НДФЛ за тот год, в котором он фактически получен.
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