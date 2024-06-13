НДС с полученного аванса можно взять на вычет после отгрузки: пример

С предоплаты надо платить НДС. Потом этот авансовый НДС идет на вычет, когда произойдет реализация, в счет которой был аванс.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.04.2024 № 03-07-11/30455.

Порядок зачета аванса может быть прописан в договоре.

Если в договоре особенности зачета аванса в оплату отгруженных товаров не установлены, то при отгрузке товаров в счет ранее полученной предоплаты НДС, исчисленный с нее, принимают к вычету в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров, в оплату которых подлежит зачету ранее полученный аванс.

Пример Компания получила аванс в сумме 120 000 руб., исчислила с него НДС 20 000 руб.

Затем отгрузили товар на 60 000 руб., исчислили с отгрузки НДС 10 000 руб.

На вычет можно взять НДС с аванса в сумме 10 000 руб.

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