₽ Заказать рекламу
НДС

НДС с полученного аванса можно взять на вычет после отгрузки: пример

С предоплаты надо платить НДС. Потом этот авансовый НДС идет на вычет, когда произойдет реализация, в счет которой был аванс.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.04.2024 № 03-07-11/30455.

Порядок зачета аванса может быть прописан в договоре.

Если в договоре особенности зачета аванса в оплату отгруженных товаров не установлены, то при отгрузке товаров в счет ранее полученной предоплаты НДС, исчисленный с нее, принимают к вычету в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров, в оплату которых подлежит зачету ранее полученный аванс.

Пример

  • Компания получила аванс в сумме 120 000 руб., исчислила с него НДС 20 000 руб.

  • Затем отгрузили товар на 60 000 руб., исчислили с отгрузки НДС 10 000 руб.

  • На вычет можно взять НДС с аванса в сумме 10 000 руб.

Подробнее о правилах расчета НДС и том, в каких случаях его можно взять на вычет, рассказываем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С».

Вы разберетесь в порядке расчета налоговой базы в рублях и валюте, проверках условий для вычетов НДС и составлении декларации в 1С.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 16 000 рублей! 

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «НДС: расчет, декларация, 1С» на 72 ак. часа.

Начать дискуссию

Общество

🚭 В России нельзя продавать никотин для жевания, сосания и нюханья, но можно производить

Минфин дал разъяснение по вопросам производства и продажи никотинсодержащей продукции, предназначенной для сосания – «никотиновых паучей».

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Жилищное законодательство

За срыв сроков отключения горячей воды можно получить компенсацию

В Госдуме напомнили, что граждане имеют право получить компенсацию за срыв сроков отключения горячей воды.

«Мои самозанятые»
Самозанятые

Как избежать проверок от ФНС бизнесу и самозанятым

Договоры с самозанятыми могут содержать пункты, которые ФНС расценит как подмену трудовых отношений. Эксперты «Мои самозанятые» проанализировали рискованные формулировки в договорах ГПХ.

Как избежать проверок от ФНС бизнесу и самозанятым
2

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДФЛ

🙅 С 1 января 2025 ФНС усилит мониторинг изменений в трудовых отношениях: не снижайте зарплаты!

Закон о расширении прогрессивных налоговых ставок по НДФЛ, разработанный Минфином, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Наталия Лукина
Трудовые отношения

Работа в праздники: как оформлять и оплачивать работу 12 июня

В июне нас ждет одна сокращенная рабочая неделя из-за Дня России, который в этом году выпадает на среду. Но, у компании-работодателя может возникнуть необходимость привлечь сотрудников к работе в этот день. Расскажем, как это сделать правильно.

Работа в праздники: как оформлять и оплачивать работу 12 июня
Общество

ЕГЭ могут отменить с 1 января 2025 года

Сразу три партии сегодня внесли в Госдуму законопроект об отмене единого государственного экзамена.

3

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Сальдо ЕНС

Если внесли деньги на ЕНС другого лица, их нельзя вернуть

Своим положительным сальдо ЕНС можно поделиться с другой компанией или ИП и сделать зачет суммы переплаты в счет другого лица.

6
Антон Свирякин
Налоговые изменения 2025

Налоговые перспективы на 2025 год. Прогрессивная шкала НДФЛ для удаленщиков-релокантов

Какими будут налоговые ставки НДФЛ для удаленщиков-релокантов в 2025 году и останутся ли возможности для оптимизации данного налога.

Маркировка товаров

Минпромторг планирует маркировать автомобили

Сейчас Министерство промышленности и торговли принимает предложения от бизнеса, которые учтет при введении обязательной маркировки автомобилей.

НДС

НДС с полученного аванса можно взять на вычет после отгрузки: пример

С предоплаты надо платить НДС. Потом этот авансовый НДС идет на вычет, когда произойдет реализация, в счет которой был аванс.

Импорт

За ввоз контрафакта будет уголовная ответственность

Статью УК за оборот контрафакта дополнят наказанием для импортеров, которые ввозят товары без маркировки в Россию.

Малый и средний бизнес

👔 Есть тенденция, которую хотел Минфин: микробизнес становится малым, а малый — средним. Это условно, а введение НДС будет только мешать, говорит юрист

В крупный бизнес перешли 876 компаний, а 26 тысяч микропредприятий выросли до категории малого бизнеса.

8

Разборы законов

1 314
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Интернет и IT

Абоненты всех регионов смогут поменять мобильного оператора и сохранить свой номер

ФАС вместе с Минцифры работают над новой системой, которая позволит абонентам переходить к другому оператору, не меняя номер телефона. Для этого придется унифицировать тарифы.

7
ФСБУ Аренда

Какие платежи относятся к арендным по ФСБУ 25/2018

Решая вопрос о бухучете аренды, надо руководствоваться ФСБУ 25/2018, ПБУ 1/2008 и МСФО (IFRS) 16.

НДФЛ

Нилов: расширение прогрессивной шкалы налогообложения не приведет к массовому уходу от налогов

Введение с 2025 года в России усовершенствованной прогрессивной шкалы налогов не приведет к широкомасштабному уклонению от налоговых обязательств, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Qugo
Самозанятые

Как оформить передачу инвентаря самозанятому

Разбираемся, как правильно передавать инвентарь самозанятому без рисков переквалификации правоотношений в трудовые.

Как оформить передачу инвентаря самозанятому
Трудовое право

🍠 Не ждите, что работодатель оплатит вам время обеда

Люди находятся на работе 9 часов, а платят им только за 8. Это законно.

Lexintel
Иностранные работники

Как и в какой валюте платить зарплату иностранным гражданам

При выплате зарплаты иностранным сотрудникам необходимо учитывать некоторые особенности. Рассказываем о четырех правилах, которые нельзя забывать работодателям.

Как и в какой валюте платить зарплату иностранным гражданам

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УСН

Депутат: градация налоговых ставок при переходе от УСН к общему режиму — предмет дискуссии

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин назвал предметом дискуссии размер налогов при переходе от УСН к общей системе налогообложения (ОСНО).

15

Интересные материалы

НДФЛ

Невыплаченные дивиденды не включают в 6-НДФЛ и 3-НДФЛ

Если человеку полагаются дивиденды, но фактически они еще не выплачены, то дохода для НДФЛ нет. И отчетов по НДФЛ тоже.