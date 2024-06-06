Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

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Самая актуальная программа по правилам 2024 года, чтобы досконально изучили налоговый учет для компаний и ИП на УСН, разобрались во всех изменениях в УСН, вели учет по новым ФСБУ, получили навыки работы в 1С и успешно проходили проверки налоговиков.

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