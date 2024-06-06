Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

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Обучение для бухгалтеров

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Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

Вы получите все необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца OZON, Wildberries или Яндекс.Маркет:

  • научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты;

  • разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами;

  • сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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ВЭД: учет и налогообложение

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчета НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Самая актуальная программа по правилам 2024 года, чтобы досконально изучили налоговый учет для компаний и ИП на УСН, разобрались во всех изменениях в УСН, вели учет по новым ФСБУ, получили навыки работы в 1С и успешно проходили проверки налоговиков.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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Государственные ведомства

Искусственный интеллект будет управлять бюджетным процессом

Нейросеть поможет Минфину принимать решения при изменении бюджета государственных программ, а также начнет проверять запросы на получение финансирование. Такой подход сократить число отказов и некорректных заявок.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Зарплата

Как считать выходное пособие при увольнении по соглашению сторон

При расторжении трудового договора по соглашению сторон работнику может выплачиваться выходное пособие в порядке и размерах, предусмотренных коллективным или трудовым договором.

АКГ «Созидание и Развитие»
Аренда

Что нужно знать при аренде коммерческой недвижимости

Непросто найти такие объекты, которые устроят по всем характеристикам, и чтобы оформление прошло гладко, и договор не содержал «подводных камней». Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы минимизировать эти риски.

Что нужно знать при аренде коммерческой недвижимости

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Несчастные случаи на производстве

👍 Минтруд вводит дополнительный документ расследования инцидентов на производстве. Это положительное изменение, считает эксперт

Пострадавшим от несчастных случаев на производстве не придется ждать страховые выплаты при затянувшемся расследовании.

Наталия Лукина
Судебная практика по налоговым спорам

Исключение из ЕГРЮЛ контрагентов не значит, что они не могли поставить товар

Очередное судебное дело. Налоговики решили, что налогоплательщик неправомерно применил вычеты по счетам-фактурам на поставку товаров, так как контрагентов исключили из ЕГРЮЛ.

Исключение из ЕГРЮЛ контрагентов не значит, что они не могли поставить товар
Smart Engines
Прием на работу иностранца

Как обезопасить себя при приеме на работу мигрантов, чтобы не получить штраф или дисквалификацию

Для компаний трудоустройство сотрудника из-за рубежа — не самая простая процедура. К тому же она сопровождается риском найма нелегальных мигрантов, что может аукнуться работодателю многотысячными штрафами и другими неприятным последствиям. Как избежать таких проблем при оформлении иностранного гражданина? И причем тут искусственный интеллект? Разбираемся в статье.

Как обезопасить себя при приеме на работу мигрантов, чтобы не получить штраф или дисквалификацию

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Малый и средний бизнес

Есть тенденция, которую хотел Минфин: микробизнес становится малым, а малый — средним

В крупный бизнес перешли 876 компаний, а 26 тысяч микропредприятий выросли до категории малого бизнеса.

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Налог на прибыль

За списанную кредиторку надо платить налог. Но есть исключения

Кредиторскую задолженность (обязательства перед кредиторами), списанную в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, по общему правилу включают в состав внереализационных доходов.

Интернет и IT

Мобильных операторов оштрафовали на 27 млн рублей. Они не подключились к «Антифроду»

Операторы мобильных услуг связи получили штрафы за срыв сроков подключения к системе «Антифрод», которая позволяет блокировать звонки мошенников с подменных номеров.

Банки

Спрос на получение кредитов упадет на 10%

Россияне перейдут к сберегательной модели поведения и будут больше средств вносить на сберегательные счета, тогда как большинство откажется от кредитов в условиях жесткой денежно-кредитной политики Центробанка.

СберРешения
Право

Уплата налогов за иностранного контрагента: налог у источника, применение СОИДН

Вы приобрели услуги у иностранной компании, оказалось надо платить за нее налог. Когда нужно платить налоги за иностранцев? Последствия приостановления действия международных соглашений.

Уплата налогов за иностранного контрагента: налог у источника, применение СОИДН
Ведение бизнеса

Названы самые популярные и успешные франшизы для открытия бизнеса. В топе обучение детей

Число предпринимателей, который работают по франшизе, увеличилось на 20%. Популярными направлениями бизнеса стали детские образовательные центры, компьютерные клубы и сфера общественного питания.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обучение для бухгалтеров

Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

Время больших скидок в «Клерке»! Онлайн-курсы по бухгалтерскому и налоговому учету на УСН и ОСНО, управленке и ВЭД, маркетплейсам и еще многим другим направлениям всего за 3 690 рублей! Успейте воспользоваться суперпредложением!

Самозанятые

Как облагаются доходы ИП при переходе с НПД на ОСНО

Для налогообложения у ИП не важно, когда услуги оказаны, а важно, когда они оплачены.

Астрал
Локальные нормативные акты

Обязательные ЛНА для ООО в 2024 году

Большинство работодателей должны принимать ЛНА, но не все из них обязательные. Рассказываем, какие ЛНА должны быть в каждой компании, и какие работодатели могут их не утверждать.

Обязательные ЛНА для ООО в 2024 году
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Кассовые операции

Допускаете ошибки в кассовых операциях? Узнайте уже сегодня, как их исправлять и не получить штраф

Ошибки в работе с контрольно-кассовой техникой — типичное явление для тех, кто ведет бизнес. Важно уметь вовремя найти недочеты и грамотно их исправить.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: цены на картофель взлетели, 53% россиян не поедут в отпуск, импорт табака только с акцизными марками

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

💥Обзор новостей: цены на картофель взлетели, 53% россиян не поедут в отпуск, импорт табака только с акцизными марками
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igotosochi
Инвестиции

8,25% в алюминиевых долларах. Свежие облигации: Русал USD на размещении

Давненько не узнавали, как дела у Олега Владимировича. Но это он просто нам повода не давал, а теперь он есть. Можно выбирать теперь между юаневым Дерипаской и стодолларовым Дерипаской — кому что больше нравится. Для ортодоксальных инвесторов всегда в наличии рублёвый Дерипаска. Посмотрим, что по новому выпуску.

8,25% в алюминиевых долларах. Свежие облигации: Русал USD на размещении

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Назван размер грантов социальным предпринимателям в ДНР

Участники СВО, которые хотят заниматься бизнесом, получат в ДНР статус социального предпринимателя. Они смогут заключать соцконтракты и претендовать на гранты.

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Проверка контрагентов

Критерии однодневок № 17. Высокий уровень риска

Буквально вчера читали акт камеральной проверки за 4-й квартал 2023 года (свеженький, да), где одним из аргументов налоговиков было наличие недостоверного адреса. В момент заключения договора. Как так-то? Это один из самых легко проверяемых признаков.

Критерии однодневок № 17. Высокий уровень риска