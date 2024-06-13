Какие платежи относятся к арендным по ФСБУ 25/2018

Решая вопрос о бухучете аренды, надо руководствоваться ФСБУ 25/2018, ПБУ 1/2008 и МСФО (IFRS) 16.

Объекты бухучета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении условий из ФСБУ 25/2018:

определенный срок аренды;

предмет аренды идентифицируется, и арендодатель по своему усмотрению не может заменить его;

арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды;

арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды.

При определении состава арендных платежей, в частности, отнесении их к «определенным в твердой сумме платежам», о которых говорится в ФСБУ 25/2018, целесообразно использовать соответствующие положения МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.02.2024 № 07-01-09/16662.

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