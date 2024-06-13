С 10 июня компании могут подавать заявки на получение субсидии на НИОКР

Компании, которые проводят научно-исследовательские работы, смогут вернуть до 50% затрат по проектам.

С 10 июня по 11 июля 2024 года на платформе государственной информационной системы промышленности (ГИСП) будет проходить прием заявок на получение субсидий по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) и на омологацию. Об этом сказано на сайте Минпромторга.

Организации могут компенсировать до 50% затрат по проектам, связанным с одним из видов деятельности:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на создание новой конкурентоспособной продукции;

омологация существующей промышленной продукции для обеспечения соответствия требованиям внешних рынков.

Согласно законопроекту о донастройке налоговой системы, с 2025 года с 1,5 до 2 будут увеличены коэффициенты учета программ, искусственного интеллекта и НИОКР.