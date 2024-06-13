Власти планируют создать абсолютно новую категорию бизнеса — МСП плюс

В категорию МСП+ войдут компании, где работает от 250 сотрудников и оборот больше 2 млрд рублей.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил о планах государства создать новую категорию бизнеса — МСП плюс. В нее войдут предприятия с оборотом выше 2 млрд рублей, которые привлекают свыше 250 сотрудников.

«Сейчас обсуждается внесение изменений в закон о создании категории МСП плюс. Минэкономразвития подготовило соответствующий проект. Это совершенно новая категория», — сказал Калинин во время ПМЭФ.

Сейчас поступления в бюджет от малого и среднего бизнеса выросли на 1,5 трлн рублей в год. В МСП входят 97% представителей микробизнеса, 213 тыс. малых предприятий и 18 тыс. средних.

Недавно мы писали, что в 2023 году почти 28,5 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства начали работать в более высокой категории бизнеса.