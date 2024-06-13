⚡️ Итоги дня: на ПМЭФ гуляют роботы и амурский тигр, Сбер повысил ставки по кредитам, а на заводе Mercedes будут выпускать автомобили Maxeed

На ПМЭФ-2024 сотрудники «Сбера» представили робота на четырех ногах.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики представило стенд с экранами, за счет которых изображения «оживают» и становятся объемными. Это позволило участникам форума увидеть амурского тигра.

Центробанк выпустит памятную серебряную монету, посвященную «Сказке о царе Салтане». Серебряная монета 925 пробы номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 мм, изготовлена качеством «пруф», выпущена тиражом 5 тыс. единиц.

Сбербанк с 5 июня повысил ставки по ипотеке. Теперь минимальная ставка на покупку готового и строящегося жилья составляет 18,2% годовых. Изменился и диапазон ставок по потребительским кредитам — от 17,9 до 39,9% годовых.

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и града. Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

Телецентр «Останкино» взыскал с телеведущего Николая Дроздова 9 млн рублей в качестве оплаты долга по договору об оказании услуг, который накопился с 2017 по 2018 годы. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу телецентра.

За 10 лет санкций товарооборот России с Евросоюзом сократился в четыре раза.

Бывший завод Mercedes в Подмосковье будет выпускать автомобили под брендом Maxeed, который принадлежит российской группе «Автодом». Первыми на конвейере стартуют модели с двигателем внутреннего сгорания, потом гибридные автомобили, потом — электрические автомобили.

Мошенники легко получают доступ к аккаунтам WhatsApp. Пользователям достаточно перейти по подозрительной ссылке, открыть вирусное видео или авторизоваться с нового устройства.