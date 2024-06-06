ЕГЭ могут отменить с 1 января 2025 года

Авторами документа стали депутаты сразу трех фракций — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду».

«Хватит терпеть издевательства над детьми-школьниками и их семьями: отменить ЕГЭ! ЕГЭ – это зло », — написал глава комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Телеграм-канале .

Поправки в закон «Об образовании в РФ» предусматривают замену ЕГЭ на традиционные экзамены. Результаты ЕГЭ до вступления в силу нового закона будут действительны 4 года после сдачи.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов объяснил необходимость отмены ЕГЭ неравенством возможностей для сдачи экзаменов.

«Отмена ЕГЭ предлагается из-за утраты его основной цели — обеспечения равенства возможностей для всех выпускников, поскольку фактически возникает дисбаланс, связанный с доступностью репетиторов и различиями в образовательных ресурсах регионов.

Регионы не равны по процессу финансирования. То есть много всего того, что не делает возможным одинаково успешную сдачу ЕГЭ в Москве и в отдаленном муниципалитете отдаленного региона. Это все неправильно.

К тому же регулярно возникающие скандалы вокруг ЕГЭ не добавляют ему авторитета», — сказал Чернышов.