ЕГЭ могут отменить с 1 января 2025 года

Авторами документа стали депутаты сразу трех фракций — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия – За правду».
«Хватит терпеть издевательства над детьми-школьниками и их семьями: отменить ЕГЭ! ЕГЭ – это зло», — написал глава комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Телеграм-канале.
Поправки в закон «Об образовании в РФ» предусматривают замену ЕГЭ на традиционные экзамены. Результаты ЕГЭ до вступления в силу нового закона будут действительны 4 года после сдачи.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов объяснил необходимость отмены ЕГЭ неравенством возможностей для сдачи экзаменов.
«Отмена ЕГЭ предлагается из-за утраты его основной цели — обеспечения равенства возможностей для всех выпускников, поскольку фактически возникает дисбаланс, связанный с доступностью репетиторов и различиями в образовательных ресурсах регионов.
Регионы не равны по процессу финансирования. То есть много всего того, что не делает возможным одинаково успешную сдачу ЕГЭ в Москве и в отдаленном муниципалитете отдаленного региона. Это все неправильно.
К тому же регулярно возникающие скандалы вокруг ЕГЭ не добавляют ему авторитета», — сказал Чернышов.
Если Госдума поддержит закон, он может вступить в силу с 1 января 2025 года.
Ранее стало известно, что в Госдуме после скандала в Воронеже проведут анализ правил сдачи ЕГЭ.
Комментарии3
Ну дык расформируйте школы и все учителя пойдут в репетиторы! Делов-то. И бухгалтеры не нужны, ни директоры, ни здания. Сплошная выгода и оптимизация
И что в замен? Как предлагается равенство обеспечивать или предлагается забить на равенство возможностей?
Скорее второе.