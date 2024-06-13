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Сальдо ЕНС

Как взыскивают налоговую задолженность в условиях ЕНС

Не позднее 3 месяцев со дня формирования отрицательного сальдо ЕНС налоговики направляют организации или ИП требование.

Его формируют один раз на сумму отрицательного сальдо ЕНС, и оно считается действующим до момента перехода сальдо ЕНС через ноль.

Если налог по требованию не уплачен добровольно, будет взыскание денег с расчетного счета.

Для этого налоговики размешают данные в реестре решений о взыскании задолженности и направляют поручения банкам, в которых у компании открыты счета.

Решение о взыскании и поручение формируются на всю сумму отрицательного сальдо ЕНС по состоянию на дату его формирования, без разбивки по видам платежей и независимо от того, на какую сумму раннее направлялось требование.

По ИП решения и поручения действуют только по расчетному счету, который открыт для бизнеса.

При изменении размера отрицательного сальдо ЕНС в реестре решений о взыскании задолженности размещается информация об изменении суммы задолженности.

Все изменения об остатке долга — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения — доступны банкам в ежедневном режиме.

Решение об отмене блокировки счета принимается в течение 1 дня после размещения в реестре информации о формировании положительного или нулевого сальдо ЕНС.

Такое разъяснение дает региональное УФНС.

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