ВС объяснил, когда кредитор будет возмещать расходы на банкротство

Кредиторы, которые решают продолжить процедуру банкротства, когда у должника не нашли имущество, должны быть готовы к тому, что затраты на дело превысят размер удовлетворенных требований.

Верховный суд решил, что кредитор добровольно и без ограничений может возмещать расходы на процедуру банкротства должника, у которого нет активов. Деньги, внесенные на депозит, подтвердят его намерение спонсировать банкротство.

В деле о банкротстве ООО «Эрэс Софт» у должника не выявили ликвидных активов, однако банк «Траст» настоял на продолжении процедуры, согласился взять на себя затраты и внес на депозит суда 250 000 рублей. Кредитор был уверен, что сделки должника можно оспорить, а также найти у него скрытые активы. Об этом пишет «Коммерсант».

В январе 2021 года суд признал компанию «Эрэс Софт» банкротом, но в ходе конкурсного производства имущество должника так и не нашли, а в 2022 году прекратили дело. После чего конкурсный управляющий обратился в суд, чтобы взыскать свое вознаграждение и возместить расходы на 541 тыс. рублей.

Суд первой инстанции удержал эти средства с банка, но апелляционная и кассационная инстанции постановили, что спонсорское участие банка «Траст» ограничено только суммой в 250 000 рублей.

5 июня 2024 года экономическая коллегия Верховного суда решила, что банк не подавал заявления о лимите и взял «на себя финансовые риски дальнейшего ведения процедуры банкротства». Таким образом, ВС взыскал с банка «Траст» в пользу арбитражного управляющего недостающие 291,2 тыс. рублей.

Старший юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Антон Батурин заявил, что теперь кредиторы перед началом банкротства должны проводить оценку, чтобы расходы на дело не превышали размер полученных средств. Согласно статистике, в 50% случаев кредиторы ничего не получают от банкрота.