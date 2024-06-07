31 декабря станет официальным выходным днем

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о планах Минтруда сделать 31 декабря официальным выходным днем с 2025 года.
«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой», — сказал Котяков на ПМЭФ.
В 2025 году 31 декабря выпадает на среду. Если предновогодний день признают выходным, то россияне будут отдыхать 9 дней с учетом 8 января. А в случае переноса каникулы продлятся 8 дней.
Комментарии1
Давно пора. А лучше несколько дней до НГ и несколько после, а не как сейчас