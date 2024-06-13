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Экономика России

Глава Минфина: windfall tax ввели для получения ресурсов на перенастройку отраслей

Антон Силуанов рассказал, для чего бизнес платит курсовые пошлины, налог на сверхприбыль и повышенный НДПИ.

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что в 2023 году государству не хватало ресурсов для перенастройки отраслей, поэтому приняли решение ввести налог на сверхприбыль — windfall tax, курсовые пошлины и повысить НДПИ.

«Пошлины, НДПИ, windfall tax, это все — следствие того, что нам не хватало ресурсов для перенастройки отраслей, изыскания ресурсов для тех ключевых проблем, которые у нас возникали, в том числе и по модернизации экономики», — сказал Силуанов в ходе ПМЭФ-2024.

До 28 января 2024 года крупные компании со средней доналоговой прибылью за 2021-2022 годы свыше 1 млрд рублей платили налог на сверхприбыль.

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