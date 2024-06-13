Индустрию видеоигр назвали элементом МСП

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин на полях ПМЭФ-2024 заявил, что индустрия видеоигр является цифровым элементом малого и среднего предпринимательства (МСП).

По словам депутата, этому направлению на форуме была посвящена панельная дискуссия. И отметил, что отрасль является перспективной.

«Это та сфера, которая как раз таки является легким входом в IT-направление, что для нас, безусловно, перспективно и важно», — сказал Демин.

Демин также рассказал, что еще одна дискуссия будет по развитию МСП. Он напомнил, что в этом году истекает срок нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По его словам, необходимо обсудить дальнейшие параметры и акценты.

Депутат также назвал ПМЭФ хорошей точкой притяжения, так как много компаний показывают свои перспективные разработки.

Ранее мы писали про заявление Демина, что НДС для МСП упростит работу с крупным бизнесом.