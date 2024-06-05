Депутат: НДС для МСП упростит работу с крупным бизнесом

Налог на добавленную стоимость для малого и среднего бизнеса упростит работу с крупным бизнесом, уверен глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин.

Об этом он заявил в эфире программы «Законный вопрос.Подкаст» на официальном телеканале Госдумы.

Парламентарий отметил необходимость внесения изменений в налоговую политику и выразил надежду на то, что до второго чтения проекта закона Минфин представит предложения, которые позволят постепенно увеличивать общую оценочную налоговую нагрузку с 20 до 40%.

«Идея же в чем: что этот переходный режим, он начинает включать в себя НДС (налог на добавленную стоимость). И, кстати, в этом много есть здравого смысла, потому что существует проблема разрыва этих цепочек НДС у МСП и крупного бизнеса, потому что крупный бизнес работает на НДС. Если НДС нет у субподрядчика, с которым он бизнесом занимается, то он за него платит НДС. Ему это становится невыгодным, и эти 20% теряются», — пояснил Демин.

Он подчеркнул, что наличие у МСП двух компаний — одной с НДС, другой без него – помогает им адаптироваться к различным рыночным условиям, работая с крупными поставщиками и физлицами.

По словам депутата, предложенный переходный режим сокращает разрыв цепи НДС и предотвращает добавление других налогов — таких как налог на прибыль или имущество — что позволяет более плавно увеличивать налоговую нагрузку.

В то же время Демин выразил неуверенность в том, будет ли предложенный режим реализован в жизни именно в таком виде.

«Будет ли именно в таком же виде воплощено или нет – это результат принятия данного законопроекта. В течение ближайших двух месяцев поймем окончательную редакцию», — заключил парламентарий.

3 июня Совет Госдумы направил для обсуждения в регионах правительственные законопроекты, направленные на совершенствование налоговой системы, а также ряд других инициатив.

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