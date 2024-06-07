Хинштейн: в области биометрических данных сохранится принцип добровольности

Об этом на полях ПМЭФ-2024 сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что никто не лишает человека права самому определять свою судьбу.

«Со своей стороны, мы, конечно же, мониторим исполнение принятого нами закона о единой биометрической системе. Срок его вступления изначально был отсрочен с тем, чтобы государство сумело к этому подготовиться», — сказал Хинштейн.

Он также сообщил, что в этом году началась передача биометрических данных из коммерческих организаций. При этом в осеннюю сессию следует рассмотреть эту тему с точки зрения практической реализации нормы, а именно: как идет формирование ГИС ЕБС, какие возникают при этом проблемы и сложности.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести в УК дополнительный квалифицирующий признак: совершение преступления с использованием изображения или голоса и биометрических данных гражданина.