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Учет расходов

Какими документами подтвердить перелет сотрудника по авиабилету

Авиабилет может быть в электронной форме. Но как подтвердить, что перелет в итоге состоялся?

Минфин в письме от 04.04.2024 № 03-03-07/30875 объясняет так:

Организация должна подтвердить потребление услуги воздушной перевозки любыми документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт перевозки работника.

А функции по нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации осуществляет Минтранс.

Добавим, недавно Минтранс заявил, что теперь можно спокойно подтверждать расходы на перелет электронным авиабилетом.

При этом Минтранс обещал утвердить типовую форму электронного посадочного талона для всех авиакомпаний.

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