Какими документами подтвердить перелет сотрудника по авиабилету

Как должнику правильно инициировать банкротство

Очевидно, что уже в ближайшее время фирма не сможет погасить обязательства по долгам. Если есть законные основания, то необходимо подать заявление о признании своего ООО несостоятельным. Если их нет, то можно инициировать этот процесс. В любом случае придется пройти несколько этапов.