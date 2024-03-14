❗ С марта командированным сотрудникам упростили порядок отчета за электронные авиабилеты

Минтранс совместно с Минфином сняли все барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона.

Об этом сообщает Минтранс на своем сайте.

С марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа.

Почему именно с марта – Минтранс не уточнил.

Разъяснение Минфина по этому поводу – в письме от 09.01.2024 № 03-03-05/217.

Если авиабилет – электронный, то подтверждающим документом будет маршрутная квитанция электронного авиабилета, сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок. В этой квитанции указана стоимость перелета.

Минтранс сообщает что для подтверждения факта перелета достаточно в дополнение к электронному билету предоставить в бухгалтерию электронный посадочный талон, оформленный авиакомпанией при онлайн-регистрации на рейс.

Наличие каких-либо отметок (как в печатном посадочном талоне) не требуется.

«В ближайшее время Минтранс утвердит типовую форму электронного посадочного талона для всех авиакомпаний. Большинство крупных компаний России ждали этого нововведения», – прокомментировал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.

Сейчас МТС и Сбербанк уже используют электронные посадочные талоны в качестве отчетных документов от своих сотрудников.

Такие авиакомпании как «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии» уже подтвердили свою готовность к использованию новых подходов.