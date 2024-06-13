Путин: доля расчетов в рублях за российский экспорт приблизилась к 40%

Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ-2024 заявил, что сейчас страны БРИКС работают над созданием независимой платежной системы, не подверженной санкционному влиянию.
«Доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах сократилось вдвое, расчеты в рублях приближаются к 40%», — сказал президент.
В БРИКС входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.
Недавно мы писали, что БРИКС создаст свою независимую платежную систему валют и блокчейна.
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