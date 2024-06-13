Доля импорта в РФ сократится за счет роста собственного производства

Сейчас Россия на 100% обеспечивает себя мясом. Импорт готовой высокотехнологичной продукции вырастет на 2/3 к 2030 году.

Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 заявил, что Россия будет сокращать долю импорта, но не путем барьеров, а благодаря росту собственного производства.

Уже сейчас страна на 100% обеспечивает себя мясными продуктами. Потребление мяса в РФ достигло почти двукратной величины по сравнению со средним показателем в мире.

«Подросли поставки готовой высокотехнологичной продукции. Такой несырьевой неэнергетический экспорт мы будем активно поддерживать», — сказал Путин.

К 2030 году несырьевой экспорт по планам нарастит на 2/3 по сравнению с показателем 2023 года.