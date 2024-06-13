Доля импорта в РФ сократится за счет роста собственного производства

Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 заявил, что Россия будет сокращать долю импорта, но не путем барьеров, а благодаря росту собственного производства.
Уже сейчас страна на 100% обеспечивает себя мясными продуктами. Потребление мяса в РФ достигло почти двукратной величины по сравнению со средним показателем в мире.
«Подросли поставки готовой высокотехнологичной продукции. Такой несырьевой неэнергетический экспорт мы будем активно поддерживать», — сказал Путин.
К 2030 году несырьевой экспорт по планам нарастит на 2/3 по сравнению с показателем 2023 года.
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