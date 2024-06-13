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Минцифры изменят порядок оформления займов через «Госуслуги»

Минцифры изменит порядок оформления займов через «Госуслуги» из-за мошенников

Минцифры изменит порядок оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) через портал госуслуг, чтобы закрыть возможность для мошенников выводить средства на свои счета с использованием чужих учетных записей. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, говоря о способах борьбы с мошенниками на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«От учетки «Госуслуг» можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо», — пояснил он.

По словам Шадаева, он обсуждал эту проблему с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

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Минцифры изменят порядок оформления займов через «Госуслуги»

Минцифры изменит порядок оформления займов через «Госуслуги» из-за мошенников

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