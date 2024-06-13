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Налоговые штрафы

За опоздание с декларацией по НДС не будет штрафа, если всему виной сбой в 1С

Декларации по НДС надо сдавать до 25 числа месяца, следующего за кварталом. За опоздание – штраф. Но штрафа можно избежать, если компания не виновата в просрочке.

Если не было возможности вовремя сформировать декларацию или отправить ее по ТКС по причинам, не зависящим от налогоплательщика, в ИФНС надо представить документы, которые доказывают этот факт.

Об этом сообщает ФНС в письме от 15.05.2024 № ЗГ-2-15/7345@.

Таким документом может быть письмо от разработчиков бухгалтерских учетных систем или оператора ЭДО об отсутствии технической возможности формирования или доставки отчета.

Если такие документы представить, налоговики не будут штрафовать.

Аналогичное разъяснение ФНС давала в письме от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257.

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