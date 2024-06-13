Медперсонал без сертификата не учитывается для ставки 0% налога на прибыль

Медицинские организации применяют ставку 0% по налогу на прибыль. Но должно соблюдаться условие о численности штата.

Не менее 50% сотрудников организации должны быть медперсоналом с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста.

В это процентное соотношение не включают медицинский персонал, не имеющий вышеназванные документы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38311.

Отметим, что медик может иметь бумажное свидетельство об аккредитации специалиста, бумажную выписку из ЕГИСЗ, запись в ЕГИСЗ. Об этом сообщает Минфин в письме от 10.01.2024 № 03-03-05/528.

Напомним, что для льготы кроме условия о численности медперсонала есть еще условие о доле профильных доходов – не менее 90%. Разъяснение – в письме Минфина от 09.03.2023 № 03-03-06/3/19495.