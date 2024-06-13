Медперсонал без сертификата не учитывается для ставки 0% налога на прибыль

Не менее 50% сотрудников организации должны быть медперсоналом с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста.
В это процентное соотношение не включают медицинский персонал, не имеющий вышеназванные документы.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38311.
Отметим, что медик может иметь бумажное свидетельство об аккредитации специалиста, бумажную выписку из ЕГИСЗ, запись в ЕГИСЗ. Об этом сообщает Минфин в письме от 10.01.2024 № 03-03-05/528.
Напомним, что для льготы кроме условия о численности медперсонала есть еще условие о доле профильных доходов – не менее 90%. Разъяснение – в письме Минфина от 09.03.2023 № 03-03-06/3/19495.
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