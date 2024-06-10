⚡️ Итоги дня: школьные контрольные будут занимать не больше 10% времени, пассажир решил в полете открыть дверь самолета, а у Павла Дурова расплавился телефон

Изменение вида разрешенного использования земельного участка

Один из ключевых параметров, характеризующих земельный надел, — это вид его разрешенного использования. Именно он определяет назначение объекта капстроительства, который можно будет возвести на данном участке. В нашем материале разберем, по каким правилам происходит перемена вида использования земли. Поговорим о том, как этот порядок отличается в зависимости от того, к какой категории принадлежит корректируемый вид использования.