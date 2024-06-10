⚡️ Итоги дня: школьные контрольные будут занимать не больше 10% времени, пассажир решил в полете открыть дверь самолета, а у Павла Дурова расплавился телефон

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии4
вооот оно.... Ещё из стародавного советского
А я думал, что анекдот! Не поверил!
был бы град, вышел бы с зонтиком)
А пилоты, которые были в кабине?
а пилоты полетели дальше!
Что-то в последнее время столько новостей про эти самолёты (то к̶о̶п̶ы̶т̶а̶ колёса откинут, то дверь отвалится, то стекло вывалится... чё-та ещё было) - подумать страшно! Не то что летать!
А ещё тут кто-то над нашими ухохатывался.... дескать даже издали на фотке видно кривой и не симметричный!....