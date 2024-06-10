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⚡️ Итоги дня: школьные контрольные будут занимать не больше 10% времени, пассажир решил в полете открыть дверь самолета, а у Павла Дурова расплавился телефон

Подготовили обзор главных событий дня — 10 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Рособрнадзор: с 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени.

  • В Кургане водители вышли на митинг из-за многомиллионных штрафов. Изначально они поставили грузовики на одной из полос, но затем по просьбе силовиков перестроились на обочину. Водители сомневаются в корректности работы камер весового контроля и просят провести их калибровку.

  • В РФ начались продажи совершенно нового Toyota Land Cruiser 300. Его стоимость начинается от 9 млн рублей.

  • «Автотор» планирует выпустить около 70 тыс. автомобилей в 2024 году. Компания производит машины под брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, Forthing, Jetour, а также электромобили под собственной маркой «Амберавто».

  • Основатель Telegram Павел Дуров показал фото своего телефона, который расплавился от жары в Дубае. Это смартфон Samsung, стоимость которого составляет 180 долларов.

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  • Apple заняла первое место в списке премиальных смартфонов. Продукция американской компании имеет долю в 60%. Второе место с 25% заняла Samsung, третье место с 6% — Huawei.

  • Нетрезвый пассажир самолета, который летел из Сургута в Москву, открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку. Со слов очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, поэтому захотел побыстрее покинуть самолет. Пострадавших нет.

  • Град снес часть носовой кабины самолета Austrian Airlines. Рейс летел из испанской Пальмы-де-Майорки в австрийскую Вену, когда попал в «грозовую ячейку». Несмотря на все трудности, самолет благополучно приземлился в аэропорту Вена-Швехат, пассажиры не пострадали.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

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Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Нетрезвый пассажир самолета, который летел из Сургута в Москву, открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку. Со слов очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, поэтому захотел побыстрее покинуть самолет. Пострадавших нет.

    вооот оно.... Ещё из стародавного советского

    Летит самолет. Стюардесса объясняет:
    — Товарищи! Наш полет проходит на высоте пять тысяч метров.
    Тут один пассажир подходит к ней и говорит:
    — Откройте, пожалуйста, я выйду.
    — Да вы что, мужчина!
    — Пожалуйста, откройте.
    Стюардесса вбегает к пилотам:
    — Тут один пассажир. Он в общем, хочет. выйти!
    — А, это такой в красной куртке?
    — Да-да, и в синей шапке!
    — Открой, он всегда здесь выходит.

    А я думал, что анекдот! Не поверил!

  • Ирина

    Град снес часть носовой кабины самолета Austrian Airlines. Рейс летел из испанской Пальмы-де-Майорки в австрийскую Вену, когда попал в «грозовую ячейку». Несмотря на все трудности, самолет благополучно приземлился в аэропорту Вена-Швехат, пассажиры не пострадали.

    А пилоты, которые были в кабине?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      а пилоты полетели дальше!

      Что-то в последнее время столько новостей про эти самолёты (то к̶о̶п̶ы̶т̶а̶ колёса откинут, то дверь отвалится, то стекло вывалится... чё-та ещё было) - подумать страшно! Не то что летать!

      А ещё тут кто-то над нашими ухохатывался.... дескать даже издали на фотке видно кривой и не симметричный!....

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