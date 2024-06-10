Предприниматели смогут обращаться в госорганы только в электронном виде

С 2025 года Минцифры предлагает перевести все общение бизнеса с чиновниками в электронный формат.

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил разрешить предприятиям обращаться в государственные органы только в электронной форме. Такое правило может заработать уже с 2025 года.

«Сейчас мы прорабатываем инициативу с определенной даты следующего года запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного. В любые структуры, связанные с государством», — сказал Шадаев.

Также он добавил, что сейчас чиновники получают на бумаге только 20% обращений. В основном это запросы, переписки по контрактам, разного вида отчетности. Хранение бумажных документов требует больших затрат, поэтому от них собираются отказаться.