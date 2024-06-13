Оплатить обучение в автошколе можно материнским капиталом

Старшие дети смогут пройти обучение в автошколе за счет средств материнского капитала, которые родители получат на трехлетнего ребенка.

Маткапиталом можно оплатить учебу одного или нескольких детей до 25 лет. Использовать маткапитал можно на обучение в автошколе, у которой есть лицензия на образовательную деятельность.

«Неважно, на кого из детей получен сертификат. Главное, чтобы малышу исполнилось 3 года – после этого можно заключать договор с автошколой для учебы старшего брата или сестры», — сказано в телеграм-канале Минтруда.

В договоре с автошколой или в дополнительном соглашении следует отметить, что образовательные услуги будут оплачены средствами маткапитала.