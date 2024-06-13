Каждый год ФНС предоставляет вычеты многодетным семьям на 36 млрд рублей

Льготы по имущественным налогам семьи с детьми получают без заявлений, в автоматическом режиме.

Заместитель руководителя ФНС Светлана Бондарчук заявила, что многодетные семьи ежегодно возмещают из бюджета 35-36 млрд рублей в виде налоговых вычетов.

Такие семьи могут получить вычет из базы по налогу на имущество — на величину кадастровой стоимости 5 кв. м площади в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. А также вычет на величину кадастровой стоимости 6 соток уменьшает размер земельного налога.

«Все льготы по имущественным налогам предоставляются проактивно. У ФНС России есть сведения обо всех семьях и детях, дополнительно у граждан запрашивать ничего не требуется. Стандартные вычеты на детей по поручению президента также будут предоставляться проактивно. Нужно будет просто заявить его работодателю», — сказано на сайте ФНС.

Во многих регионах семьи с детьми освобождаются от уплаты транспортного налога на один автомобиль. Главное условие для получения льготы — объем двигателя не должен превышать установленных значений. Например, 250 л/с в Москве и Московской области.

Недавно мы писали, что в Госдуму внесли законопроект, который позволит получателям льгот уменьшать налоговую базу по транспортному налогу на количество лошадиных сил в пределах установленной льготы. Депутаты хотят, чтобы получатели льгот могли воспользоваться своим правом уменьшить транспортный налог, даже если мощность двигателя их авто превышает установленную.