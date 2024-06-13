Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам могут внести в Госдуму очень скоро

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев сообщил о сроке внесения на рассмотрение депутатов законопроекта о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров.

«Законопроект будет внесен в ближайшее время, мы уже работаем с Министерством труда и социальной защиты. Мы постараемся в кратчайшие сроки законопроект подготовить. Я думаю, он будет внесен в этом месяце, 100%», — сказал Исаев.

При этом Исаев отметил (слова приводит ТАСС), что по поводу деталей документа продолжаются консультации. Обсуждается вопрос о пропущенных с 2016 года индексациях пенсий работающим пенсионерам: «там нужно решить вопрос, что делать с предшествующими суммами. Мы ищем наиболее оптимальное решение в интересах людей, ведем соответствующую работу с правительством».

Об индексации пенсий работающим пенсионерам на ПМЭФ-2024 сообщил президент Владимир Путин во время выступления. Об этом здесь.