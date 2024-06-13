Совфед намерен совершенствовать ко второму чтению законопроект о налоговой реформе

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев на ПМЭФ-2024 завил, что в основе совершенствования налоговой системы лежат принципы справедливости, сбалансированности и стабильности.

«Будем совершенствовать законопроект ко второму чтению, предложим ввести туристический сбор и другие инструменты для регионов и муниципалитетов, а также дополнительные стимулы для инвестиционной активности», – сказал Журавлев.

Очень важно, добавил он, что наряду с налоговыми изменениями подготовлены и бюджетные: «это обеспечит справедливое распределение доходов – на поддержку семей с детьми, социальную сферу и развитие инфраструктуры».

Предложенные новации, считает сенатор, отражают запросы малого бизнеса, стимулируют инвестиции и участие бизнеса в развитии страны, сохраняя при этом высокую конкурентоспособность российской налоговой системы по сравнению с другими юрисдикциями.

Ранее мы писали, что в НК будет отдельная глава о туристическом налоге.