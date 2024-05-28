Новые подробности о введении туристического налога

Для этого Налоговый кодекс дополнят соответствующей новой главой, сказано в рекомендациях правительству, которые утвердил комитет Госдумы по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налогового законодательства РФ.
При этом налог должен полностью зачисляться в бюджет муниципалитета и не должен иметь целевого характера расходования.
Срок действия эксперимента по развитию курортной инфраструктуры истекает в конце 2024 года, поэтому принятие решения по данному вопросу становится особенно актуальным, отмечает ГД.
Недавно мы писали, что власти снова заговорили о туристическом налоге.
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