Для арктической льготы по налогу на прибыль у компании не должно быть обособок

Резиденты Арктической зоны в течение 10 лет применяют ставку налога на прибыль 0%. Но надо соблюдать ряд условий.

Одно из них касается обособок: у резидента Арктической зоны не должно быть обособленного подразделения за пределами Арктики.

Если у компании из Арктики есть обособка на другой территории, то такая компания, даже будучи резидентом Арктической зоны, не может применять льготную ставку налога на прибыль 0%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.04.2024 № 03-03-06/1/38297.

В Арктическую зону, в частности, входят территории таких регионов: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, часть Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края, Архангельской области.