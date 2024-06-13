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Информационные технологии

Искусственный интеллект обозначил самые популярные темы ПМЭФ-2024

ИИ создал топ-10 облако слов, наиболее часто фигурировавших на Петербургском международном экономическом форуме.

В топ-10 вошли темы:

  • страна;

  • Россия;

  • человек;

  • развитие;

  • компания;

  • проект;

  • технология;

  • экономика;

  • работа;

  • бизнес.

Об этом пишем тг-канал Росконгресса, на базе которого проходил ПМЭФ.

Такое облако слов создал искусственный интеллект:

Источник
Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
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Информационные технологии

Искусственный интеллект обозначил самые популярные темы ПМЭФ-2024

ИИ создал топ-10 облако слов, наиболее часто фигурировавших на Петербургском международном экономическом форуме.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
igotosochi
Инвестиции

Святой рандом июня. SNGSP — привилегированные акции Сургутнефтегаза

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом июня. SNGSP — привилегированные акции Сургутнефтегаза
ТоТ еще разговор

Иван Никитенко: И когда же будет миллиард? Премьера на ютуб-канале «ТоТ еще разговор». Волнуемся

Поговорили с основателем компании ConvertMe о том, как одновременно работать над тремя стартапами и оставаться в зоне комфорта. И когда же будет миллиард?

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Борис Мальцев

Самые полезные бухгалтерские «Разборы» за неделю

Вы конечно, знаете, что мы в Клерке постоянно стремимся предоставлять актуальные и полезные материалы для бухгалтеров и предпринимателей.

Самые полезные бухгалтерские «Разборы» за неделю
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Ведение бизнеса

Названы инструменты правовой защиты трансграничного ведения бизнеса

На ПМЭФ-2024 обсудили юридическую архитектуру трансграничного ведения бизнеса.

Страхование

Будут новые разъяснения ВС РФ по страхованию имущества

Пленум Верховного Суда РФ обсудил проект постановления о применении судами законодательства о добровольном страховании имущества.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

Какие доходы будут облагаться только ставками 13% и 15% НДФЛ, НДС на УСН грозит в том числе упрощенцам на «доходах». Самозанятых опрашивает ФНС🤯«Ночной бухгалтер» № 1701

Ряд доходов не подпадет под новую прогрессивную шкалу НДФЛ. Например, дивиденды будут облагаться 13% (до 2,4 млн) и 15% (от 2,4 млн). Не все предприниматели на УСН поняли масштабы предстоящих реформ, они подумали, что НДС на упрощенке вводят только для тех, кто применят УСН «доходы минус расходы», но это не так.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Криптовалюта

Майнеров включат в антиотмывочную систему

Операции, связанные с добычей криптовалют, будут проходить оценку рисков у Росфинмониторинга.

Картельный сговор

ФАС раскрыла дорожный картель на 1,6 млрд рублей

Строительные компании в результате сговора получили контракт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Бесплатно с УСН

Убыток и минимальный налог по УСН за текущий год можно учесть в следующем году

При УСН «доходы минус расходы» по итогам года может быть убыток. Это не освобождает от начисления налога за текущий год, но убыток не сгорает и может быть учтен в следующем году. Разница между минимальным и обычным налогом – тоже.

Убыток и минимальный налог по УСН за текущий год можно учесть в следующем году
Патенты на интеллектуальную собственность

Как запатентовать дизайн быстро сменяющейся линейки одежды

Многие говорят, что все свои дизайны нужно патентовать, чтобы их не украли. Так ли это и возможно ли запатентовать то, что быстро меняется?  

Как запатентовать дизайн быстро сменяющейся линейки одежды
Полезные Сервисы
Тайм-менеджмент

Как научиться делать больше за меньшее время: 5 лайфхаков из тайм-менеджмента

Время является одним из самых ценных ресурсов, а умение эффективно управлять им становится неотъемлемым навыком.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Некоммерческие организации

Создание нового портала с личными кабинетами для НКО почти завершено

Замминистра юстиции Олег Свириденко на ПМЭФ-2024 рассказал о работе Минюста по упрощению процедуры регистрации некоммерческих организаций и оптимизации их отчетности.

Интернет и IT

Официально: названы перспективные направления развития искусственного интеллекта

Минпромторг перечислил перспективные направления развития ИИ в промышленности.

Обучение для бухгалтеров

Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

Время больших скидок в «Клерке»! Онлайн-курсы по бухгалтерскому и налоговому учету на ОСНО, зарплате, госзакупкам и кадровому учету за 3 690 рублей! Успейте воспользоваться суперпредложением до 12 июня!

Личные финансы

Когда зарплатная карта может сделать своего владельца должником: разбираем реальный пример

Обычно при трудоустройстве работнику первым делом оформляют зарплатную карту, которая является разновидностью дебетовых банковских карт. В отличие от кредитных, дебетовые карты не предполагают долговых отношений с банком.

Когда зарплатная карта может сделать своего владельца должником: разбираем реальный пример
Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

С госпредприятий новых регионов не будут взыскивать старые долги

Государственные предприятия в новых регионах освободят от долгов, возникших до вхождения в состав России.

Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

Принят закон о введении свободной экономической зоны в трех областях России

Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) будет введен на приграничных с новыми регионами территориях.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Химках чиновники «исчезли» за зеркальным забором, нелегальный интернет-рынок алкоголя вырос на 60%, акции «Газпрома» упали до минимума

Подготовили обзор главных событий дня — 11 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Интересные материалы

IT-компании

Доходы от чужого ПО иногда можно учесть для налоговых льгот IT-компании

Чтобы применять ставку налога на прибыль 0%, IT-компания должна выполнять условие о профильных доходах не ниже 70%.