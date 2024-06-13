Искусственный интеллект обозначил самые популярные темы ПМЭФ-2024

В топ-10 вошли темы:
страна;
Россия;
человек;
развитие;
компания;
проект;
технология;
экономика;
работа;
бизнес.
Об этом пишем тг-канал Росконгресса, на базе которого проходил ПМЭФ.
Такое облако слов создал искусственный интеллект:
В топ-10 вошли темы:
страна;
Россия;
человек;
развитие;
компания;
проект;
технология;
экономика;
работа;
бизнес.
Об этом пишем тг-канал Росконгресса, на базе которого проходил ПМЭФ.
Такое облако слов создал искусственный интеллект:
Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.
ИИ создал топ-10 облако слов, наиболее часто фигурировавших на Петербургском международном экономическом форуме.
Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
Поговорили с основателем компании ConvertMe о том, как одновременно работать над тремя стартапами и оставаться в зоне комфорта. И когда же будет миллиард?
Вы конечно, знаете, что мы в Клерке постоянно стремимся предоставлять актуальные и полезные материалы для бухгалтеров и предпринимателей.
На ПМЭФ-2024 обсудили юридическую архитектуру трансграничного ведения бизнеса.
Пленум Верховного Суда РФ обсудил проект постановления о применении судами законодательства о добровольном страховании имущества.
Ряд доходов не подпадет под новую прогрессивную шкалу НДФЛ. Например, дивиденды будут облагаться 13% (до 2,4 млн) и 15% (от 2,4 млн). Не все предприниматели на УСН поняли масштабы предстоящих реформ, они подумали, что НДС на упрощенке вводят только для тех, кто применят УСН «доходы минус расходы», но это не так.
Операции, связанные с добычей криптовалют, будут проходить оценку рисков у Росфинмониторинга.
Строительные компании в результате сговора получили контракт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
При УСН «доходы минус расходы» по итогам года может быть убыток. Это не освобождает от начисления налога за текущий год, но убыток не сгорает и может быть учтен в следующем году. Разница между минимальным и обычным налогом – тоже.
Многие говорят, что все свои дизайны нужно патентовать, чтобы их не украли. Так ли это и возможно ли запатентовать то, что быстро меняется?
Время является одним из самых ценных ресурсов, а умение эффективно управлять им становится неотъемлемым навыком.
Замминистра юстиции Олег Свириденко на ПМЭФ-2024 рассказал о работе Минюста по упрощению процедуры регистрации некоммерческих организаций и оптимизации их отчетности.
Минпромторг перечислил перспективные направления развития ИИ в промышленности.
Время больших скидок в «Клерке»! Онлайн-курсы по бухгалтерскому и налоговому учету на ОСНО, зарплате, госзакупкам и кадровому учету за 3 690 рублей! Успейте воспользоваться суперпредложением до 12 июня!
Обычно при трудоустройстве работнику первым делом оформляют зарплатную карту, которая является разновидностью дебетовых банковских карт. В отличие от кредитных, дебетовые карты не предполагают долговых отношений с банком.
Государственные предприятия в новых регионах освободят от долгов, возникших до вхождения в состав России.
Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) будет введен на приграничных с новыми регионами территориях.
Подготовили обзор главных событий дня — 11 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
Чтобы применять ставку налога на прибыль 0%, IT-компания должна выполнять условие о профильных доходах не ниже 70%.
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