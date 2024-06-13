Искусственный интеллект обозначил самые популярные темы ПМЭФ-2024

Святой рандом июня. SNGSP — привилегированные акции Сургутнефтегаза

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯