В России появился нацстандарт (ГОСТ) оценки ответственности бизнеса

Это ГОСТ Р 71198-2023 «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг). Методика оценки и порядок формирования ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса», который введен в действие в феврале этого года

С его помощью оцениваются порядка 7 млн предприятий по всей стране.

Он предполагает оценку субъектов предпринимательской деятельности по трем направлениям – «экология, кадры, государство». По ее итогам присваивается рейтинг, который доступен публично.

ГОСТ включил 47 показателей.

«…Есть большие цели и задачи, которых достичь можно только вместе, и здесь важно замерять скорость: кто бежит впереди, а кто отстает. Для этого понадобился такой инструмент», — отметил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Глава Росстандарта Шалаев сказал, что российский опыт стандартизации в этой сфере уже вызвал интерес со стороны целого ряда зарубежных партнеров.

Один из принципов ЭКГ-рейтинга заключается в том, что данные для него предоставляют госорганы, в том числе ФНС, а участие компаний не требуется. Рейтинг публичный, и формулы для его расчета известны.