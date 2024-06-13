Решение ВС: сумму доначисленного налога можно рассчитать на основе показаний свидетелей

Если налогоплательщик не обеспечил учет своих доходов и расходов, ФНС имеет право определить сумму к уплате расчетным путем, а также использовать для доказательства получения дохода любую доступную информацию.

Верховный Суд принял сторону ФНС в деле о доначислении налогов на сумму 275 тыс. рублей на основании свидетельских показаний.

Налоговики выставили требования на сумму больше 3 млн рублей за 2017-2019 год ИП Елене Новоселовой, которая сдает в аренду имущество. Эту сумму инспекторы определили расчетным методом на основе свидетельских показаний арендаторов и условий подписанным с ними договоров.

Арбитражный суд Челябинской области частично отменил решение о доначислении налогов на сумму 275,9 тыс. рублей и 38,7 тыс. страховых взносов, поскольку у налоговиков не было иных доказательств. Сотрудники ФНС не согласились с решением суда и довели дело до Верховного Суда.

Вышестоящая инстанция разъяснила, что в случае уклонения от уплаты налогов путем неучета доходов и расходов либо нарушения учетных правил налоговый орган имеет право определить сумму налога для уплаты в бюджет на основе той информации о налогоплательщике, которая позволяет провести расчет доначислений.

«Налоговый кодекс также не содержит ограничений в отношении видов доказательств, которыми может быть подтверждена величина доходов или расходов. В частности, данная норма не ограничивает налоговый орган в возможности использования показаний свидетелей в целях подтверждения обстоятельств, имеющих значение для определения масштабов деятельности налогоплательщика и, соответственно, для оценки ее потенциальной доходности (прибыльности)», — сказано в решении суда.

Таким образом, ФНС имеет право исчислять налоги расчетным путем, поскольку сам предприниматель не обеспечил должный учет своих доходов и расходов и спровоцировал ситуацию, при которой стало невозможно точно определить налоговую обязанность.