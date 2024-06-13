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Бухгалтерский учет

Дебиторскую задолженность считают по цене из договора или по аналогии

Доходы коммерческих организаций отражают в бухучете по правилам ПБУ 9/99.

Об этом напоминает Минфин в письме от 18.12.2023 № 07-01-09/122166, давая разъяснения по поводу определения организацией величины поступления и дебиторки.

Величина поступления и дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателем.

Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то применяется цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтерский учет

Дебиторскую задолженность считают по цене из договора или по аналогии

Доходы коммерческих организаций отражают в бухучете по правилам ПБУ 9/99.

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Система быстрых платежей

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СБП для бизнеса: как можно сэкономить на приеме оплаты
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Разборы законов

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Кадровый учет

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Бухгалтерский учет

Сервитут нельзя учитывать как аренду по ФСБУ 25/2018 и как НМА по ФСБУ 14/2022

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