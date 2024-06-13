Выплаты по европротоколу хотят увеличить в два раза

Водители, которым не удалось договориться на месте ДТП или сделать фотографии повреждений для оформлений европротокола, смогут получить компенсацию от страховщиков в пределах 200 000 рублей. Пока что максимальный размер выплат составляет 100 тысяч.

Размер максимального страхового возмещения по ОСАГО с оформленным при ДТП европротоколом планируют увеличить со 100 до 200 тыс. рублей.

Законопроект об увеличении выплат за ДТП при оформлении европротокола рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы. Правительство уже поддержало инициативу депутатов. Об этом пишет «Парламентская газета».

Оформить европротокол могут участники ДТП, которые не пострадали в результате аварии. Если у сторон нет разногласий, достаточно сделать фото повреждений, тогда компенсация составит до 400 000 рублей. В случае когда водителям не удалось договориться или не были сделаны снимки происшествия, выплата будет ограничена 100 000 рублей. Теперь эту сумму хотят увеличить до 200 тысяч.

В 2022 году больше 41% ДТП проходили с оформлением европротокола: этот способ выбрали 902 тыс. автовладельцев.

Центробанк провел мониторинг и зафиксировал, что в регионах с наибольшей долей ДТП европротоколы используют мошенники, которые хотят получить больше компенсаций от страховых компаний.