Роскомнадзор разработал приложение для проверки качества мобильной связи

Телеграм-канал РКН сообщает, что в beta-версии приложения «ПроСеть» можно:
Проверить скорость интернет-соединения. Для запуска тестирования нужно нажать кнопку «Старт». После проверки на дисплее отобразятся скорости получения и передачи данных и задержка сигнала сервера.
Проверить параметры подключения. Чтобы получить сведения о производителе и модели используемого устройства, версии операционной системы, подключении к сети оператора связи, уровне сигнала мобильной сети, нужно нажать кнопку «Соединение».
Проверить доступность ресурса. Чтобы проверить, не находится ли сайт или сервис в списке заблокированных, нужно ввести его адрес по вкладке «Доступность ресурса».
Скачать приложение можно в RuStore.
Начать дискуссию