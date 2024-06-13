Первоначальный взнос по льготой ипотеке вырос до 60%

ВТБ в два раза увеличил размер первоначального взноса для клиентов, которые планируют оформить льготную ипотеку.

С 11 июня ВТБ повысил размер персонального взноса по программам льготной ипотеки с 30,1 до 60,1%.

Такое решение банк принял из-за высокой ключевой ставки Центробанка, пишет РБК.

«Решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка. Ключевая ставка сохраняется на высоком уровне, регулятор стремится «охладить» рынок, льготная программа-2020, скорее всего, завершит действие в июле», — сказано в сообщении банка.

На все заявки клиентов, которые были одобрены до 11 июня, будут действовать старые условия предоставления кредита.

В конце мая 2024 года ВТБ уже повышал ставки по программам ипотеки без господдержки. Теперь минимальная ставка составляет 17,5% годовых, а первоначальный взнос — от 30%.