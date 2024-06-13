⚡️ Итоги дня: в Химках чиновники «исчезли» за зеркальным забором, нелегальный интернет-рынок алкоголя вырос на 60%, акции «Газпрома» упали до минимума

В Химках вокруг администрации построили зеркальный забор. Теперь ни администрацию, ни чиновников не видно.

Штраф за самовольное подключение к водопроводам планируют увеличить в 10 раз — до 15 тыс. рублей. Сейчас санкция составляет всего 1-1,5 тыс. рублей.

Мошенники подделывают аккаунты блогеров и вымогают деньги. Подписчики ничего не подозревают, так как отличий в манере ведения канала нет – все посты дублируются из официального канала блогера, а в строку написания адреса аккаунта редко кто заглядывает.

На российском рынке одежды на 24% выросло количество предложений от отечественных и иностранных брендов.

Нелегальный интернет-рынок алкоголя увеличился на 60% и достиг в 2023 году 80 млрд рублей. Из-за такой торговли спиртными напитками за период с 2023 по 2027 год российский бюджет недополучит 253 миллиарда рублей выпадающих доходов.

Акции «Газпрома» упали до минимума с сентября 2017 года. Сейчас ценные бумаги торгуются за 118,75 рубля.