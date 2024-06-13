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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Химках чиновники «исчезли» за зеркальным забором, нелегальный интернет-рынок алкоголя вырос на 60%, акции «Газпрома» упали до минимума

Подготовили обзор главных событий дня — 11 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Химках вокруг администрации построили зеркальный забор. Теперь ни администрацию, ни чиновников не видно.

  • Штраф за самовольное подключение к водопроводам планируют увеличить в 10 раз — до 15 тыс. рублей. Сейчас санкция составляет всего 1-1,5 тыс. рублей.

  • Мошенники подделывают аккаунты блогеров и вымогают деньги. Подписчики ничего не подозревают, так как отличий в манере ведения канала нет – все посты дублируются из официального канала блогера, а в строку написания адреса аккаунта редко кто заглядывает.

  • На российском рынке одежды на 24% выросло количество предложений от отечественных и иностранных брендов.

  • Нелегальный интернет-рынок алкоголя увеличился на 60% и достиг в 2023 году 80 млрд рублей. Из-за такой торговли спиртными напитками за период с 2023 по 2027 год российский бюджет недополучит 253 миллиарда рублей выпадающих доходов.

  • Акции «Газпрома» упали до минимума с сентября 2017 года. Сейчас ценные бумаги торгуются за 118,75 рубля.

  • МТС начинает отключать старые сети 3G — они будут работать по стандарту 4G. С 20 июня компания полностью прекратит использование сетей третьего поколения в Угличе Ярославской области, а с октября планирует постепенный отказ от технологии 3G в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
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Особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего развития (ТОР)

Принят закон о введении свободной экономической зоны в трех областях России

Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) будет введен на приграничных с новыми регионами территориях.

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Химках чиновники «исчезли» за зеркальным забором, нелегальный интернет-рынок алкоголя вырос на 60%, акции «Газпрома» упали до минимума

Подготовили обзор главных событий дня — 11 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

IT-компании

Доходы от чужого ПО иногда можно учесть для налоговых льгот IT-компании

Чтобы применять ставку налога на прибыль 0%, IT-компания должна выполнять условие о профильных доходах не ниже 70%.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
Проверки

Налоговый контроль: когда самому не отбиться

Налоговики в погоне за доначислениями нередко компенсируют недостаток доказательств прямым нарушениями закона. Расчет прост: тот, кто знает за собой какие-то «грехи», промолчит, а невиновный не захочет и связываться. Но такого рода смирение может вылиться в миллионные начисления и гибель бизнеса. Рассказываем, когда молчать точно не нужно.

Налоговый контроль: когда самому не отбиться
Дробление бизнеса

Когда налоговая оптимизация станет дроблением и вызовет вопросы ФНС

Налоговая обратит внимание на компанию, у которой выручка растет быстрее, чем налоговые обязательства.

Алексей Иванов
Интервью

Интервью Максиму Ильяхову о контенте и образовании для бухгалтеров

Дал интервью Максиму Ильяхову. Да-да, тому самому редактору всея интернета, автору «Пиши, сокращай», первому главреду Т—Ж, и прочая, и прочая. Главная мысль: нужно сделать профессию бухгалтера такой же модной, как профессия айтишника.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Самозанятые

Сервисы для работы с самозанятыми: обзор лучших платформ в 2024 году

В нашем обзоре мы собрали сервисы, которые помогают бизнесу и самозанятым решать все задачи – поиск исполнителей, расчеты, обмен документами, проверка партнеров и т. д. Кроме того, многие из таких площадок работают с обычными физиками и ИП. Так что можно закрыть вопросы сотрудничества с любыми исполнителями.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Пенсии

За детей хотят давать больше пенсионных баллов: таблица

Сейчас начисляют пенсионные баллы за отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Предлагают начислять до 3 лет.

ITCOM
ЭДО

Кейс. Подключение ГК «Градиент» к сервису Айтиком.Доверенности 

Как удалось упростить и ускорить бизнес-процессы в компании «Градиент» за счет автоматизации работы с машиночитаемыми доверенностями.

Кейс. Подключение ГК «Градиент» к сервису Айтиком.Доверенности 
Многодетные семьи

Многодетным семьям в Санкт-Петербурге будут платить маткапитал на каждого новорожденного

Теперь право на региональный материнский капитал у многодетных семей будет при рождении или усыновлении третьего ребенка, а также последующих детей.

Налоговые изменения 2025

⚡️ Внимание: «Клерк» запускает серию вебинаров по налоговой реформе 2025!

Уже с 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу.

BRG

Что такое комплексное обслуживание 1С по SLA и зачем оно нужно бизнесу

Использование информационных технологий и стабильность работы программных продуктов, таких как 1С, — критические факторы успеха современного бизнеса. Перебои в работе ПО грозят потерей данных, снижением производительности и упущенной прибылью. Комплексное обслуживание на основе SLA — способ сделать работу 1С непрерывной и эффективной.

Что такое комплексное обслуживание 1С по SLA и зачем оно нужно бизнесу

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Аделина Пуфикова
УК РФ

Депутат Госдумы Милонов предложил сажать в тюрьму доступных девушек, которые приезжают на ПМЭФ

Милонов высказал недовольство слишком толерантным отношением к проституции в России и считает, что она должна быть наказуема. Он предложил отправлять этих девушек на пару лет в колонию-поселение, а затем на ферму, где они смогут использовать свои навыки доярок.

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Индексация пенсий

Госдума в приоритетном порядке готовится к индексации выплат работающим пенсионерам

Индексация пенсий начнется с 1 февраля 2025 года. Законодатели оперативно готовят нормативные документы для этого.

Социальные пособия

Маткапиталом нельзя оплатить обучение своего ребенка в своей школе

В общем случае обучение ребенка можно оплатить материнским капиталом.

Общество

Оформление шенгенской визы подорожало на 12%

Рост цен на услуги визовых центров не повлиял на спрос среди туристов в отношении шенгенской визы. Теперь стоимость консульского сбора составляет 90 евро.

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Налоговые изменения 2025

👔 Налоговая амнистия не затронет уголовные дела. Потому что купирует уголовные риски на будущее, объясняет адвокат

Если в отношении бизнеса уже открыто уголовное дело или административное производство, то такие предприниматели не получат налоговую амнистию.

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Маркировка товаров

Стало известно, как власти будут развивать маркировку товаров

Минпромторг обозначил планы развития системы маркировки.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кадры

Юридические профессии могут объединить в рамках адвокатуры

На ПМЭФ-2024 была проведена отдельная сессия, посвященная этому вопросу, в ходе которой нашел свое подтверждение вывод о необходимости объединения юридической профессии в рамках института адвокатуры.

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Попали в черный список банка, что делать? Мини-курс

Какие действия предпринять, если компания попала в черный список банка, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Попали в черный список банка, что делать? Мини-курс