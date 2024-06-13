ФАС раскрыла дорожный картель на 1,6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила дорожный картель, который занимался нацпроектом «Безопасные качественные дороги».
Служба подозревает ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок» в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах.
«Компании заключили контракты на работы по подготовке проектной документации, инженерные изыскания и работы по капитальному ремонту автомобильных дорог. Торги проводились на территории Рязанской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"», — сказано на сайте ФАС.
Сумма начальных цен торгов с признаками картеля превысила 1,6 млрд рублей. Если вина компаний будет доказана, им будут грозить оборотные штрафы по ст. 14.32 КоАП.
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