Официально: названы перспективные направления развития искусственного интеллекта

Убыток и минимальный налог по УСН за текущий год можно учесть в следующем году

При УСН «доходы минус расходы» по итогам года может быть убыток. Это не освобождает от начисления налога за текущий год, но убыток не сгорает и может быть учтен в следующем году. Разница между минимальным и обычным налогом – тоже.