Официально: названы перспективные направления развития искусственного интеллекта

Это:
Машинное зрение для промроботов, опасных производств и высокоточных отраслей (электроники, автомобилестроения) или для настройки качества плавки в металлургии.
Цифровые двойники изделий, которые сегодня формируются во многих отраслях машиностроения, в сочетании с 3D-принтерами для сокращения предсерийных затрат.
Предиктивная аналитика по исследовательским и производственным процессам. Включая оптимизацию загрузки станков и удаленную диагностику оборудования для минимизации сервисных операций.
Синтез новых веществ и материалов, в том числе для малотоннажной химии и фармацевтики.
Ведется работа по развитию всех ключевых видов инженерного и промышленного ПО.
Данный перечень привел Минпромторг в своем тг-канале.
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